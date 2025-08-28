Нагелсман повиква трима новобранци в състава на Германия за квалификациите

Вратарят на Аугсбург Фин Дамен получи първата си повиквателна за националния отбор на Германия за квалификациите за Световното първенство през 2026 г., като селекционерът Юлиан Нагелсман посочи и другите новобранци Ннамди Колинс, защитник от Айнтрахт Франкфурт и Паул Небел, полузащитник от Майнц 05.

Четирикратните световни шампиони Германия ще започнат кампанията си за класиране за турнира, чийто домакин е САЩ, Канада и Мексико, с гостуване в Словакия на 4 септември, преди да приемат Северна Ирландия три дни по-късно в Кьолн. С Люксембург също в Група А, Германия е категоричният фаворит за място на финалите.

27-годишният Дамен получи шанс, заедно с вратарите Оливър Бауман и Александър Нюбел, тъй като Марк-Андре тер Щеген е контузен.

🇩🇪 Germany's squad for September's World Cup qualifiers pic.twitter.com/KiBD6zG7Le — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 27, 2025

Нагелсман също не повика Лерой Сане, който премина от Байерн Мюнхен в турския Галатасарай в края на сезона. Ник Волтемаде от Щутгарт и нападателят на Уест Хям Юнайтед Никлас Фюелкруг са единствените двама нападатели в състава от 23-ма души.

„Имахме още няколко кандидати, някои са контузени. Те ще бъдат в плана за мачовете през октомври. Но ние сме убедени в 23-мата, които сме избрали, и разчитаме на добри игри“, каза Нагелсман на пресконференция

Снимки: Gettyimages