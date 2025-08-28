Популярни
  3. Нагелсман повиква трима новобранци в състава на Германия за квалификациите

  • 28 авг 2025 | 04:33
  • 199
  • 0
Вратарят на Аугсбург Фин Дамен получи първата си повиквателна за националния отбор на Германия за квалификациите за Световното първенство през 2026 г., като селекционерът Юлиан Нагелсман посочи и другите новобранци Ннамди Колинс, защитник от Айнтрахт Франкфурт и Паул Небел, полузащитник от Майнц 05.

Четирикратните световни шампиони Германия ще започнат кампанията си за класиране за турнира, чийто домакин е САЩ, Канада и Мексико, с гостуване в Словакия на 4 септември, преди да приемат Северна Ирландия три дни по-късно в Кьолн. С Люксембург също в Група А, Германия е категоричният фаворит за място на финалите.

27-годишният Дамен получи шанс, заедно с вратарите Оливър Бауман и Александър Нюбел, тъй като Марк-Андре тер Щеген е контузен.

Нагелсман също не повика Лерой Сане, който премина от Байерн Мюнхен в турския Галатасарай в края на сезона. Ник Волтемаде от Щутгарт и нападателят на Уест Хям Юнайтед Никлас Фюелкруг са единствените двама нападатели в състава от 23-ма души.

„Имахме още няколко кандидати, някои са контузени. Те ще бъдат в плана за мачовете през октомври. Но ние сме убедени в 23-мата, които сме избрали, и разчитаме на добри игри“, каза Нагелсман на пресконференция

Снимки: Gettyimages

