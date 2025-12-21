Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

Популярни
  • 21 дек 2025 | 23:49
Аталанта изтръгна трудна победа с 1:0 над Дженоа в гостуването си на "Луиджи Ферарис" от 16-ия кръг на Серия "А". Бергамаските стигнаха до успеха в 94-тата минута с гол на Исак Хиен. Домакините пък играха с човек по-малко почти цял мач, след като вратарят Никола Леали бе изгонен още в 3-тата минута. Те бяха близо да удържат геройско реми, но рухнаха в добавеното време и има много за какво да съжаляват.

Мачът тръгна ужасно за "грифоните", като в 3-тата минута Никола Леали напусна наказателното си поле и препъна отсъсващия се Даниел Малдини, заради което получи директен червен картон.

Аталанта имаше предимство във владеенето на топката, но така и не успяваше да организира някакъв по-сериозен натиск. Гостите имаха някои добри положения, но те бяха пропуснати от Шарл де Кетеларе, Джанлука Скамака и Никола Залевски.

В същото време Дженоа не само се бранеше добре, но при всяка възможност поглеждаше към противниковата врата и създаде някои интересни положения, но и те не бяха материализирани, като с пропуски се отличиха Витиня и Лоренцо Коломбо.

Гостите обаче нанесоха своя удар в добавеното време на мача. В 94-тата минута Исак Хиен порази вратата на съперника с глава след центриране от корнер.

Така Аталанта измъкна победата и с актив от 22 точки се изкачи до 9-ото място в класирането. Дженоа остава на 17-ото място с 14 точки.

Снимки: Gettyimages

