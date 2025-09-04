Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Мареска остави най-новото попълнение на Челси извън състава на ШЛ, а Тотнъм се отказа от Матис Тел

Мареска остави най-новото попълнение на Челси извън състава на ШЛ, а Тотнъм се отказа от Матис Тел

  • 4 сеп 2025 | 11:41
  • 1814
  • 0
Мареска остави най-новото попълнение на Челси извън състава на ШЛ, а Тотнъм се отказа от Матис Тел

Най-новото попълнение на Челси Факундо Буонаноте остана извън състава на лондончани за основната фаза на Шампионската лига. Аржентинецът бе привлечен от Брайтън в последния ден на летния трансферен прозорец и в първото си изказване заяви, че е много щастлив, защото за първи ще има шанса да играе в Шампионската лига. Два дни по-късно стана ясно, че всъщност няма да има такава възможност поне до края на основната фаза на турнира.

Друг от лондонските клубове - Тотнъм, пък остави извън състава си за за Шампионската лига Матис Тел, за когото плати 30 милиона паунда, за да откупи правата му от Байерн (Мюнхен). Томас Франк предпочете вместо него да включи най-новото попълнение Коло Муани.

Контузените Деян Кулушевски, Раду Драгушин и Джеймс Мадисън също не са в списъка. Ив Бисума и новото попълнение Кота Такай - също.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

  • 4 сеп 2025 | 10:00
  • 1056
  • 0
Слот остави Киеза извън състава за Шампионска лига, но се довери на Нгумоа

Слот остави Киеза извън състава за Шампионска лига, но се довери на Нгумоа

  • 4 сеп 2025 | 09:51
  • 3067
  • 3
Отново е време за световните квалификации

Отново е време за световните квалификации

  • 4 сеп 2025 | 08:01
  • 2744
  • 0
Хойлунд: Имам много за доказване в Наполи

Хойлунд: Имам много за доказване в Наполи

  • 4 сеп 2025 | 07:09
  • 1944
  • 0
Състоянието на Масимо Морати се подобрява

Състоянието на Масимо Морати се подобрява

  • 4 сеп 2025 | 06:29
  • 2158
  • 0
Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

  • 4 сеп 2025 | 06:04
  • 2930
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 9179
  • 12
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 15926
  • 72
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 7407
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 4937
  • 2
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 7602
  • 11
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 1516
  • 0