Мареска остави най-новото попълнение на Челси извън състава на ШЛ, а Тотнъм се отказа от Матис Тел

Най-новото попълнение на Челси Факундо Буонаноте остана извън състава на лондончани за основната фаза на Шампионската лига. Аржентинецът бе привлечен от Брайтън в последния ден на летния трансферен прозорец и в първото си изказване заяви, че е много щастлив, защото за първи ще има шанса да играе в Шампионската лига. Два дни по-късно стана ясно, че всъщност няма да има такава възможност поне до края на основната фаза на турнира.
Друг от лондонските клубове - Тотнъм, пък остави извън състава си за за Шампионската лига Матис Тел, за когото плати 30 милиона паунда, за да откупи правата му от Байерн (Мюнхен). Томас Франк предпочете вместо него да включи най-новото попълнение Коло Муани.
Контузените Деян Кулушевски, Раду Драгушин и Джеймс Мадисън също не са в списъка. Ив Бисума и новото попълнение Кота Такай - също.