  3. Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

  • 22 дек 2025 | 00:00
  • 309
  • 0
Лион постигна класическа победа с 3:0 над Сен Сир Колонж в сблъсъка помежду им от 1/16-финалите за Купата на Франция. "Хлапетата" не срещнаха особени проблеми и уверено се класираха за следващия кръг.

Първият гол в мача отбеляза Абнер Винисиус, който се разписа в 52-рата минута, довкарвайки избита от вратаря топка след опасен изстрел от фаул на Тейлър Мортън.

След това в 85-ата минута Павел Сулц удвои. Алехандро Гомес напредна и почти бе загубил контрол над топката, но успя с шпагат да я отклони към Павел Сулц, който на празна врата отбеляза за 2:0.

Чехът бе автор и на трети гол в 90-ата минута. Той получи извеждащ пас в наказателното поле, финтира вратаря и с удар в далечния ъгъл бе точен за 3:0.

Така Лион продължава към следващата фаза на турнира, като вече чака да научи името на следващия си съперник, който се очаква да е доста по-сериозен.

Снимки: Imago

