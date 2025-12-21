Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим бе разочарован от загубата с 1:2 от Астън Вила. Той смята, че поражението е незаслужено, тъй като отборът му е бил по-добрият в мача, но важен е единствено резултатът и само той се помни.

"Всички видяха, че ние бяхме по-добрият отбор. Дори след контузията на Бруно продължихме да сме по-добри и да се наслаждаваме на играта. Добре свършихме своята работа, но утре това никой няма да го помни, защото всичко, което има значение, е резултатът. Тренирахме за начина, по който искахме да изглеждаме, но мисля, че заслужавахме повече", каза Аморим.

Контузията на Бруно Фернандеш е поредният проблел, с който портуалският специалист трябва да се справя в този натоварен момент от сезона.

"Всеки иска да играе с играчи от академията, но аз просто искам да печеля, без да се нарушава самочувствието на младите играчи. Следващият мач ще е труден, но трябва да се подготвим на база групата, която имаме. Всичко друго ще е оправдание. Вървим в правилната посока", допълни специалистът.

След това той говори още за контузията на Бруно и изрази надежда тя да не е сериозна.

"Проблемът е в меките тъкани, мисля, че ще пропусне няколко мача, но не знам със сигурност. Ще видим. Не знам. Не искам да говоря за неща, които не мога да контролирам. Той е човек, който винаги е във форма, така че може да се възстанови доста добре. Мисля, че Коби [Мейну], може да отсъства [срещу Нюкасъл], Бруно също е аут, така че ще видим. Ще намерим решения, няма извинения, трябва да спечелим следващия мач и ще се опитаме да го направим“, добави мениджърът.

Въпреки всички проблеми, той е на мнение, че клубът не трябва да взима прибързани решения през януари и трябва да действа много внимателно на трансферния пазар.

„Това, което не можем да направим, е да дойде януари и да се опитаме да правим всичко спешно и да допускаме грешки. И тогава отново ще се окажем с много грешки. Няма да отида при Джейсън и Омар и да кажа, че ни трябват много играчи, защото имаме план. Ако трябва да страдаме, клубът е на първо място. Разбира се, намираме се в момент, в който се нуждаем от точки, но трябва да намерим решения и ще продължим с нашия план. Разбира се, усеща се, че в този момент ще ни е трудно, но ще видим“, завърши Аморим.

Снимки: Gettyimages