  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

  • 22 дек 2025 | 00:24
  • 246
  • 0
Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

Бетис завърши 2025 година по най-добрия начин, разбивайки Хетафе с 4:0 в домакинството си от 17-ия кръг на Ла Лига. Севилци изиграха много силен мач и стигнаха до успеха с голове на Айтор Руибал в 16-ата и 49-ата минута, Пабло Форналс в 52-рата и Кучо Ернандес в 60-ата минута. Още един гол на Форналс бе отменен, а в края пък гостите пропуснаха дузпа.

Тон за головото шоу даде Айтор Руибал, който се разписа с глава в 16-ата минута.

Отново той бе в прегръдките на съотборниците си в 49-ата минута, като този път порази вратата, довкарвайки топката, която преди това се отби от гредата след изстрел на Антони.

Само три минути по-късно резултатът стана класически. Антони с едно докосване изведе Пабло Форналс зад защитата, а той хладнокръвно реализира.

Четвъртият гол падна в 60-ата минута, когато Кучо Ернандес успя да се разпише отблизо, довкарвайки избита от вратаря топка.

Севилци вкараха и пети гол чрез Форналс в 79-ата минута, но той бе отменен заради засада.

В 89-ата минута пък Хетафе можеше да направи загубата си по-почетна, но Борха Майорал пропусна дузпа.

След този успех Бетис ще зимува на 6-ото място с 28 точки. Хетафе пък остава на 11-ата позиция с 20 точки.

Снимки: Gettyimages

