  1. Sportal.bg
  2. България
  Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

  • 4 сеп 2025 | 21:36
  • 170
  • 0
България - Испания

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев говори преди домакинството срещу Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той изрази надежда, че пълните трибуни на стадион "Васил Левски" ще даде тласък на футболистите на Илиан Илиев.

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони
България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

"Очакваме празник на футбола. Тук в момента е, може би, най-добрият отбор в света - Испания. Да се надяваме да се насладим на един хубав спектакъл. Дай Боже да не паднем с много. Пред пълен стадион националният отбор рядко играе. Силно се надявам това да даде тласък на момчетата.

Съвременният футбол се прави с много инвестиции и средства. В Таджикистан всеки един професионален клуб има 10 естествени и два изкуствени терена. Много далеч сме от това, което трябва да бъдем", каза Фурнаджиев.

Още от БГ Футбол

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

  • 4 сеп 2025 | 22:00
  • 77925
  • 57
Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 186
  • 0
Попитаха Венци Стефанов дали ще бием испанците: Той отговори - Абе, ти болен ли си?

Попитаха Венци Стефанов дали ще бием испанците: Той отговори - Абе, ти болен ли си?

  • 4 сеп 2025 | 21:20
  • 2696
  • 1
Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

  • 4 сеп 2025 | 21:07
  • 454
  • 0
Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

  • 4 сеп 2025 | 21:01
  • 1226
  • 0
Контузеният Десподов раздава автографи

Контузеният Десподов раздава автографи

  • 4 сеп 2025 | 20:50
  • 563
  • 1
Водещи Новини

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

  • 4 сеп 2025 | 22:00
  • 77925
  • 57
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 26551
  • 48
Българският трибагреник покри Националния стадион

Българският трибагреник покри Националния стадион

  • 4 сеп 2025 | 22:04
  • 49
  • 0
Словакия 0:0 Германия, пропуск домакините

Словакия 0:0 Германия, пропуск домакините

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 1238
  • 0
Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

  • 4 сеп 2025 | 22:12
  • 10344
  • 1
Ден 12 на US Open: Александър Василев на крачка от победата, Иван Иванов играе трети сет

Ден 12 на US Open: Александър Василев на крачка от победата, Иван Иванов играе трети сет

  • 4 сеп 2025 | 22:22
  • 13037
  • 1