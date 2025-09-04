Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев говори преди домакинството срещу Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той изрази надежда, че пълните трибуни на стадион "Васил Левски" ще даде тласък на футболистите на Илиан Илиев.

"Очакваме празник на футбола. Тук в момента е, може би, най-добрият отбор в света - Испания. Да се надяваме да се насладим на един хубав спектакъл. Дай Боже да не паднем с много. Пред пълен стадион националният отбор рядко играе. Силно се надявам това да даде тласък на момчетата.

Съвременният футбол се прави с много инвестиции и средства. В Таджикистан всеки един професионален клуб има 10 естествени и два изкуствени терена. Много далеч сме от това, което трябва да бъдем", каза Фурнаджиев.