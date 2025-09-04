Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

Кметът на София Васил Терзиев говори пред медиите преди двубоя между България и Испания от световните квалификации. Той изрази мнение, че мястото на Националния стадион не трябва да бъде в центъра на града.

"Очаквам хубав мач с много настроение. Да се надяваме, че нашите момчета ще се представят много добре. Стискаме палци. Мястото на Националния стадион не е тук. Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на града и да не блокира цяла София, когато има някакво мероприятие", каза Терзиев.