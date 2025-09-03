Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Рио Фърдинанд защити Исак: Добрите момчета не печелят

Рио Фърдинанд защити Исак: Добрите момчета не печелят

  • 3 сеп 2025 | 16:45
  • 936
  • 0
Рио Фърдинанд защити Исак: Добрите момчета не печелят

Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд се изказа в подкрепа на Александър Исак. Шведът поиска да напусне Нюкасъл и отказа да тренира и играе за тима. Поведението му бе критикувано от мнозина, но в крайна сметка той получи това, което искаше, и премина в Ливърпул. Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи пък се държа изключително коректно с клуба и резултатът бе, че “орлите” не го пуснаха да напусне.

“Добрите момчета не печелят” бе заключението на Рио Фърдинанд за случилото се в последния ден от трансферния пазар. Той говори на среща на футболната индустрия в Хонконг.

“Клубовете се разминават с убийство в тези ситуации. На колко играчи през годините са им отказвали трансфер, защото клубовете са казвали едно или друго? Действали са алчно. Но футболистите ги оприличават на злодеи, когато кажат: “Това е добра оферта, много пари, защо не ме пуснеш? Искам да отида в клуб, който печели трофеи”, сподели Рио.

Марк Геи не успя да си тръгне и всичко казват: “Супер, страхотно”. Но какво ще стане, ако Ливърпул не го купи? Или се контузи и не се върне до сегашното си ниво и никога не получи шанс да печели трофеи. Хората се чудят защо играчите понякога казват: “Не, имам нужда да отида”. Мисля, че е просто бизнес. Играчите не трябва ги хулят. Клубовете не са критикувани, а трябва да бъде еднакво”, каза още Фърдинанд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

  • 3 сеп 2025 | 16:00
  • 1145
  • 0
Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

  • 3 сеп 2025 | 15:53
  • 7617
  • 4
Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

  • 3 сеп 2025 | 15:49
  • 1249
  • 0
Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

  • 3 сеп 2025 | 15:36
  • 1286
  • 2
Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

  • 3 сеп 2025 | 15:32
  • 6666
  • 4
В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

  • 3 сеп 2025 | 15:27
  • 1134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 5108
  • 17
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 2493
  • 1
Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 17:30
  • 1134
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 1831
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 9394
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11804
  • 0