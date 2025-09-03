Рио Фърдинанд защити Исак: Добрите момчета не печелят

Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд се изказа в подкрепа на Александър Исак. Шведът поиска да напусне Нюкасъл и отказа да тренира и играе за тима. Поведението му бе критикувано от мнозина, но в крайна сметка той получи това, което искаше, и премина в Ливърпул. Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи пък се държа изключително коректно с клуба и резултатът бе, че “орлите” не го пуснаха да напусне.

“Добрите момчета не печелят” бе заключението на Рио Фърдинанд за случилото се в последния ден от трансферния пазар. Той говори на среща на футболната индустрия в Хонконг.

Rio Ferdinand compares the Isak and Guehi transfer situations. pic.twitter.com/IFUcaNBgyH — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) September 3, 2025

“Клубовете се разминават с убийство в тези ситуации. На колко играчи през годините са им отказвали трансфер, защото клубовете са казвали едно или друго? Действали са алчно. Но футболистите ги оприличават на злодеи, когато кажат: “Това е добра оферта, много пари, защо не ме пуснеш? Искам да отида в клуб, който печели трофеи”, сподели Рио.

“Марк Геи не успя да си тръгне и всичко казват: “Супер, страхотно”. Но какво ще стане, ако Ливърпул не го купи? Или се контузи и не се върне до сегашното си ниво и никога не получи шанс да печели трофеи. Хората се чудят защо играчите понякога казват: “Не, имам нужда да отида”. Мисля, че е просто бизнес. Играчите не трябва ги хулят. Клубовете не са критикувани, а трябва да бъде еднакво”, каза още Фърдинанд.