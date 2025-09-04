Саки: Наполи направи най-добра селекция и отново ще е шампион

Ариго Саки направи поредица от прогнози за това как вижда развитието на сезон 2025-26 в Серия "А", след като летният трансферен прозорец приключи. Той посочи своя фаворит за Скудетото, кой според него е направил най-добрите сделки и кой ще стане голмайстор на сезона . Легендарният треньор даде обширно интервю за "Гадзета дело Спорт"

Може да се каже, че Саки очаква големи неща от Антонио Конте и Наполи през този сезон. Той смята, че „партенопеите“ са фаворити за титлата след успеха им за Скудетото през миналата кампания, а също така е на мнение, че те са привлекли най-добрия играч и са направили най-добрата селекция като цяло това лято.

„Не съм гадател по професия, но ще се осмеля да кажа Наполи“, заяви Саки, попитан да прогнозира победителя в Серия А за сезон 2025-26.

На въпроса кой според него е направил най-добрите сделки в Серия А това лято, Саки отново отговори: „Без съмнение, Наполи. Те привлякоха играчи, които пасват на начина, по който треньорът иска да играе. Точно така трябва да се прави. Единствената неизвестна е двойният им ангажимент. Съставът е голям и може да се справи както с първенството, така и с Шампионската лига, но международните мачове са като пиявици: изсмукват кръвта ти, липсва ти енергия в краката и в ума.“

За да завърши хеттрика, Саки беше попитан кой клуб е привлякъл най-добрия играч по време на трансферния прозорец в Серия "А": „Наполи го направи: Де Бройне е феномен, той вече го показа в Манчестър Сити, но също така е сериозен професионалист и лидер.“

Въпреки това той смята, че голмайсторът на дивизията няма да бъде играч на „партенопеите“.

„Залагам на Кийн, стига Фиорентина да играе според силните му страни и той да се раздава“, прогнозира той.

Саки беше попитан и кой нападател на Ювентус би избрал за титуляр, след като „бианконерите“ разполагат с Джонатан Дейвид, Лоис Опенда и Душан Влахович.

„Не знам кого ще избере Тудор, но знам кого бих избрал аз. Бих казал Влахович, защото познава италианското първенство, не се нуждае от адаптация и според мен иска да покаже, че е добър централен нападател.“

Накрая Саки се присъедини към дългия списък от треньори, които смятат, че летният трансферен прозорец не трябва да бъде отворен след началото на шампионатните мачове.

„Мисля, че е лудост. Как очаквате един треньор да подготви отбора за мач, ако дори не знае с кои играчи ще разполага? Както винаги, нужен е малко здрав разум – рядко срещана стока в света на футбола.“

Снимки: Gettyimages