Още на шестия месец Борусия (Дортмунд) поднови договора на Ковач

  • 26 авг 2025 | 11:59
  • 474
  • 0

След само шест месеца работа в клуба Борусия (Дортмунд) реши да удължи договора на треньора Нико Ковач. Хърватинът вече е обвързан до лятото на 2027 година, след като досегашното споразумение изтичаше след края на започналия наскоро сезон.

Ковач започна работа при “жълто-черните” през изминалия февруари и след силен финал на кампанията успя да класира за отбора за участие в Шампионската лига като четвърти в Бундеслигата.

За общо 27 двубоя начело на Борусия той записа и 16 победи, 5 равенства и 6 загуби.

