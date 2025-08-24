Родителите на Белингам със скандална постъпка, Борусия (Д) размаха пръст

Звездната придобивка на Борусия (Дортмунд) Джоуб Белингам получи само едно полувреме в своя дебют в Бундеслигата срещу Санкт Паули, преди треньорът Нико Ковач да го извади от игра на почивката. Това очевидно никак не се е харесало на баща му Марк и майка му Дениз.

Според информация на “Скай Спорт” таткото, който е и агент на играча, е бил силно възмутен от ранната смяна на сина си, както и от безидейния и лишен от креативност стил на игра на дортмундци на стадион “Милернтор” в Хамбург. В тази връзка баща и майка Белингам изчакали сина си след последния съдийски сигнал в тунела, където били допуснати от охраната, която ги разпознала. Там обаче се е стигнало до дълга и емоционална дискусия между Марк Белингам и спортния директор на Борусия Себастиан Кел.

Въпреки че не е необичайно родители и агенти да се появяват в зоната на съблекалните, според “Скай Спорт” тази изненадваща визита не е била приета добре в клуба.

От Дортмунд реагираха с изказване на Себастиан Кел, който заяви: „Всички сме разочаровани от вчерашния резултат. Въпреки това зоната на играчите е и ще остане запазена само за футболисти, треньори и длъжностни лица, а не за семейства и агенти. Това няма да се повтори. Информирахме ясно всички замесени страни.“

Братът на Джуд Белингам премина в Борусия преди сезона от Съндърланд срещу 30,5 милиона евро плюс 5 милиона под формата на бонуси. 19-годишният полузащитник вече игра за „жълто-черните“ на Световното клубно първенство в САЩ и влезе като резерва при победата с 1:0 в първия кръг за Купата на Германия срещу Рот-Вайс Есен.