  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен пък в "Карабао Къп", Гримсби се размина с глоба

Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен пък в "Карабао Къп", Гримсби се размина с глоба

  • 2 сеп 2025 | 15:06
  • 1193
  • 1
Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен пък в “Карабао Къп”, Гримсби се размина с глоба

Четвъртодивизионният Гримсби Таун, който поднесе сензацията във втория кръг на “Карабао Къп”, отстранявайки Манчестър Юнайтед, бе глобен за неправомерно използван играч във въпросния двубой. Кларк Одуор бе привлечен под наем от Брадфорд Сити в деня преди срещата и дебютира срещу “червените дяволи”. Той влезе като резерва в 73-тата минута, а впоследствие пропусна и дузпа.

По-късно стана ясно, че той е бил регистриран само минута след крайния срок, който е бил в 12:00 часа на 26 август. В свое изявление Английската футболна лига обяви, че от Гримсби сами са съобщили за грешката си, която е била допусната съвсем “неумишлено и без никакво намерение за заблуда или подвеждане”. Заради това клубът от Лига 2 просто е глобен с 20 000 паунда, като половината от тях са с условен характер до края на настоящия сезон, вместо да го извади от турнира и Манчестър Юнайтед да продължи по служебен път напред. Това решение не се хареса на някои от привържениците на "червените дяволи".

20-кратният шампион по принцип има пет дни, в които може да обжалва това решение.

