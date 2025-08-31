Не мениджърът, а футболистите носят вината за лошите резултати на Ман Юнайтед, заяви Де Лихт

Футболистите на Манчестър Юнайтед подкрепят Рубен Аморим и именно те носят вината за шокиращото отпадане в Карабао Къп срещу четвъртодивизионния Гримзби. Това заяви защитникът Матайс де Лихт. В събота "червените дяволи" победиха с 3:2 Бърнли на "Олд Трафорд". "Важно беше да спечелим и го направихме", заяви нидерландецът.

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

"Можеше да играем и по-добре, но най-важни бяха трите точки. Футболистите носим отговорност за резултатите и имахме разговори помежду си след отпадането. Всички в отбора сме съгласни, че подобно представяне на терена е абсолютно недопустимо. Не е мениджърът ни виновен, а най-вече ние. Всички осъзнаваме това ясно", продължи той. "Подкрепяме го и той подкрепя нас. Бяхме много разочаровани от загубата през седмицата и не е лесно да я преглътнем, но тази победа ще помогне поне мъничко".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages