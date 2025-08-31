Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Не мениджърът, а футболистите носят вината за лошите резултати на Ман Юнайтед, заяви Де Лихт

Не мениджърът, а футболистите носят вината за лошите резултати на Ман Юнайтед, заяви Де Лихт

  • 31 авг 2025 | 18:38
  • 262
  • 0

Футболистите на Манчестър Юнайтед подкрепят Рубен Аморим и именно те носят вината за шокиращото отпадане в Карабао Къп срещу четвъртодивизионния Гримзби. Това заяви защитникът Матайс де Лихт. В събота "червените дяволи" победиха с 3:2 Бърнли на "Олд Трафорд".  "Важно беше да спечелим и го направихме", заяви нидерландецът. 

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

"Можеше да играем и по-добре, но най-важни бяха трите точки. Футболистите носим отговорност за резултатите и имахме разговори помежду си след отпадането. Всички в отбора сме съгласни, че подобно представяне на терена е абсолютно недопустимо. Не е мениджърът ни виновен, а най-вече ние. Всички осъзнаваме това ясно", продължи той. "Подкрепяме го и той подкрепя нас. Бяхме много разочаровани от загубата през седмицата и не е лесно да я преглътнем, но тази победа ще помогне поне мъничко". 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13557
  • 25
В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

  • 31 авг 2025 | 15:27
  • 2169
  • 4
Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

  • 31 авг 2025 | 15:09
  • 2349
  • 2
Варди се разбра с Кремонезе

Варди се разбра с Кремонезе

  • 31 авг 2025 | 14:54
  • 3646
  • 7
Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

  • 31 авг 2025 | 14:36
  • 5887
  • 2
От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 8961
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 9039
  • 11
11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 7038
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5977
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45726
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13557
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23912
  • 83