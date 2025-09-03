Ще реши ли Ламенс проблемите на вратата в Манчестър Юнайтед?

Манчестър Юнайтед приключи летния трансферен прозорец с привличането на Сен Ламенс, 23-годишен белгийски вратар, за 21 милиона евро. Сделката беше финализирана в последния ден на прозореца, в момент, в който отборът, според анализаторите, отчаяно се нуждаеше от стабилност под рамката след поредицата от грешки на Андре Онана и Алтай Байъндър от началото на сезона. Но може ли той да реши проблемите на "червените дяволи"? Какво показва статистиката?

Юноша на белгийския Клуб Брюж, където се отличава от ранна възраст, вратарят придоби още по-голяма популярност през миналия сезон със силните си изяви за Антверпен. Само с един сезон като абсолютен титуляр, той постигна отлични статистически показатели, превръщайки се бързо в едно от откритията на европейския футбол.

Според Sky Sports, новото попълнение на „червените дяволи“ е вратарят с най-много спасявания в топ първенствата на Европа за миналия сезон. The Independent пък съобщава, че той е с един от най-високите показатели за „предотвратени голове“ (goals prevented) – около половин гол на мач. Според същия източник Ламенс е предотвратил значително повече голове от очакваното, спасявайки около 13 повече попадения, отколкото предвижда метриката xG (очаквани голове). Ефективността на белгиеца при центрирания също е документирана: според Sports Illustrated той е близо до 99-ия процент при реакция на центрирания, като е пресякъл 13,2% от топките, влезли в наказателното поле.

На 23 години Ламенс все още е смятан по-скоро за проект, отколкото за завършен играч. Статистическата извадка, която го представя като топ талант, се основава само на един сезон в белгийския елит – реалност, много по-различна от изискванията и напрежението в Премиър лийг. Това е и основното съмнение около пристигането му на „Олд Трафорд“: дали ще успее да поддържа нивото си на толкова взискателна сцена.

Друга характеристика, която трябва да се вземе предвид, е играта му с крака. Въпреки че не е специалист в късите подавания и не изпълнява ролята на „вратар-либеро“ (sweeper keeper) в стила на Мануел Нойер, данните показват, че Ламенс е по-стабилен в разпределянето на топката, отколкото изглежда на пръв поглед, и има явен потенциал за развитие. Все пак той не е вратар, който постоянно рискува извън наказателното си поле. Що се отнася до изнасянето на топката, Ламенс е изпълнявал средно по 7,36 успешни дълги паса на 90 минути, надминавайки Онана и дори Емилиано Мартинес от Астън Вила, чийто трансфер на „Олд Трафорд“ това лято се смяташе за сигурен.

Манчестър Юнайтед избра белгийския вратар пред Мартинес

Трансферът идва в деликатен момент за Юнайтед, който загуби точки и отпадна от Купата на лигата в мачове, белязани от индивидуални грешки на Онана и Байъндър. Клубът не можеше повече да отлага решението и предприе стъпка към решение, което съчетава младост с незабавна ефективност. Инвестираната сума – 21 милиона евро – се счита за ниска от редица анализатори, които виждат в Ламенс най-добрия вратар в света под 23 години с профил на „shot stopper“ (специалист в спасяването на удари).

The Sun дори сравни Ламенс с Онана и Мартинес, разкривайки, че белгиецът е посрещал най-висок среден брой точни удари (5,31 на 90 минути), поддържайки процент на спасявания от 76,57%. Освен това той е лидер по брой мачове без допуснат гол („сухи мрежи“) и показва метрика за „предотвратени голове“ от 18,65, далеч над тази на конкурентите си.

Сега белгиецът ще бъде хвърлен в напълно нова реалност. Някои смятат, че е рисковано да му се повери вратата в среда с толкова голямо напрежение, но съществува и убеждението, че талант с такава статистическа основа може бързо да се наложи и да спечели увереност на най-голямата сцена. Всичко ще зависи от адаптацията му към ритъма на Премиър лийг и психологическите изисквания да защитаваш клуб от ранга на „червените дяволи“. Поради тази причина имаше очаквания, че изборът може да падне върху Дибу Мартинес, чиято състезателна арогантност е повече от очевидна в мачовете за Астън Вила и националния отбор на Аржентина. Играчът дори се сбогува с феновете миналия сезон, но Юнайтед предпочете да поеме по друг път.

Онана поискал нов контракт и увеличение на заплатата, докато Ман Юнайтед се чуди как да го махне

Скорошната история показва, че европейският футбол, въпреки че настоява на играта с крака, отново започва да цени вратарите, които доминират в наказателното поле, силни са при спиране на удари и излизане при центрирания. Случаи като Донарума, Жоан Гарсия или Мамардашвили потвърждават тази тенденция, а Ламенс се вписва перфектно в този модел.

Засега феновете на Манчестър Юнайтед получават млад вратар с впечатляващи показатели, огромен потенциал за развитие и възможност да се превърне в дългосрочното решение, което клубът толкова търсеше. Дали ще бъде незабавен отговор, само времето ще покаже. Но в сезон, в който вратарският пост се превърна в проблем, Юнайтед залага смело с надеждата, че Сен Ламенс ще бъде част от решението.