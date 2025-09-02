Манчестър Юнайтед купи съотборник на български национал

Популярни
  2 сеп 2025
Манчестър Юнайтед финализира привличането на Сен Ламенс. Белгийският вратар подписа договор с "червените дяволи" до 2030 година.

23-годишният страж пристига на "Олд Трафорд" от Роял Антверп, където беше съотборник с българският национал Росен Божинов.

Трансферът е на стойност 21 млн. евро, като са предвидени и различни бонуси.

Ламенс е юноша на Брюж, а през март тази година за първи път беше повикан в националния отбор на Белгия, но още не е дебютирал.

Вратарят изигра 64 мача за Роял Антверп, а през миналия сезон записа най-много „сухи мрежи“ в белгийското първенство.

Манчестър Юнайтед избра Ламенс пред Емилиано Мартинес от Астън Вила.

