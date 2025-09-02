Популярни
  3. Онана поискал нов контракт и увеличение на заплатата, докато Ман Юнайтед се чуди как да го махне

Доскорошният титулярен вратар на Манчестър Юнайтед Андре Онана е поискал нов договор и увеличение на заплатата, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. Стражът е останал много недоволен от това, че “червените дяволи” не успяха в два последователни сезона да се класират за Шампионската лига, което е довело до 25% намаление на възнаграждението на играчите, което е правило в клуба в последните години. Това обаче изобщо не се е харесало на Онана, който е искал нов контракт, в който тази ситуация да бъде коригирана. Тези действия на играча пък са били доста изненадващи за Рубен Аморим и шефовете на Манчестър Юнайтед, още повече след поредицата от неубедителни игри на камерунеца през последните два сезона.

През това лято на Онана е било казано, че може да напусне клуба, ако намери нов отбор, който е готов да плати исканата цена, но “червените дяволи” не са правили активни опити да го продадат. Единственият клуб, който е проявил интерес към камерунския страж, е бил Монако, но от Княжеството бързо да се отказали, когато са чули, че от “Олд Трафорд” искат около 30 милиона за вратаря. Междувременно в последния ден на трансферния прозорец от Манчестър Юнайтед привлякоха белгийския страж на Роял Антверп Сен Ламенс. Междувременно титулярът от началото на сезона Алтай Байъндър, който също показа несигурност, вече е спряган за трансфер в Трабзонспор. Турският клуб продаде вчера своя титулярен вратар Угурджан Чакър на Галатасарай за 33 милиона евро, но сега ще имат нужда от заместник. Чакър и Байъндър са конкуренти за титулярната позиция в националния отбор на Турция.

