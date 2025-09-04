Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключва с последни решаващи битки

  • 4 сеп 2025 | 06:55
  • 1197
  • 0
Днес ще се изиграят последните 6 срещи от груповата фаза на ЕвроБаскет 2025. В деветия ден на турнира ще станат ясни имената и на последните два отбора, които ще играят на осминафиналите. Въпросителните са свързани с Група С, в която Гърция и Италия са с гарантирано място във фазата на директните елиминации, но Испания, Грузия и Босна и Херцеговина ще преследват докрай последните две позиции.

Именно с решаващия сблъсък между Босна и Херцеговина и Грузия ще стартира програмата за деня. Двубоят в Лимасол започва в 15:00 часа българско време. В същата група Италия се изправя от 18:15 в мач без значение срещу загубилия шансове за продължаване напред Кипър. Защитаващият титлата си от ЕвроБаскет 2022 тим на Испания пък от 21:30 ще мери сили с осигурилия си място на осминафиналите отбор на Гърция.

В Група D вече е ясно, че Израел, Полша, Франция и Словения продължават напред, но днес ще бъде определено кои места точно ще заемат тези отбори в класирането. В 15:00 часа Франция излиза срещу Исландия в Катовице, а Израел ще има за съперник Словения от 18:00. В 21:30 съдомакинът Полша играе с Белгия.

