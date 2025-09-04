Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Лука Дончич заби 37 точки, а Словения победи Израел

  4 сеп 2025
  • 442
  • 0
Отборът на Словения победи Израел със 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) в последния мач на двата тима в предварителна Група D на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

За Словения това е трети успех в групата. Тимът на Израел регистрира втората си загуба.

Двата тима приключват в групата с по 8 точки, като продължават напред на турнира.

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич заби 37 точки и добави 11 борби и 9 асистенции.

Алексей Николич помогна с 16 точки, а Рок Радович добави 14 точки. Силен мач за победителите изигра и центърът Ален Омич с 11 точки и 10 борби.

Крилото на Портланд Трейл Блейзърс Дени Авдия реализира 34 точки за отбора на Израел. Роман Соркин вкара 14 точки и направи 11 борби.

