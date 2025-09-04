Лука Дончич заби 37 точки, а Словения победи Израел

Отборът на Словения победи Израел със 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) в последния мач на двата тима в предварителна Група D на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

За Словения това е трети успех в групата. Тимът на Израел регистрира втората си загуба.

Двата тима приключват в групата с по 8 точки, като продължават напред на турнира.

Going for the MVP? ✨



Doncic's Group Phase averages are jaw-dropping.#EuroBasket pic.twitter.com/oh0ko90xn3 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич заби 37 точки и добави 11 борби и 9 асистенции.

2025 LUKA IS A NEW BEAST AND NO ONE IS READY FOR HIM. 😤#EuroBasket pic.twitter.com/i5CSFmi6fB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Алексей Николич помогна с 16 точки, а Рок Радович добави 14 точки. Силен мач за победителите изигра и центърът Ален Омич с 11 точки и 10 борби.

Крилото на Портланд Трейл Блейзърс Дени Авдия реализира 34 точки за отбора на Израел. Роман Соркин вкара 14 точки и направи 11 борби.