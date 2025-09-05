Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Старият континент ще има нов шампион – Испания е аут от ЕвроБаскет!

Старият континент ще има нов шампион – Испания е аут от ЕвроБаскет!

  • 5 сеп 2025 | 00:40
  • 736
  • 0
Старият континент ще има нов шампион – Испания е аут от ЕвроБаскет!

Голямата сензация на ЕвроБаскет 2025 стана факт след загубата на Испания от Гърция с 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22). Така европейските шампиони заеха пето място в крайното класиране на група “С” и отпаднаха от надпреварата. Това е историческо дъно за “Ла Фамилия”. Испанците не са се представяли толкова зле в нито едно от 67-те си участия в международни състезания и никога не са завършвали по-надолу от 15-о място. От 1977 г. иберийците не са завършвали извън Топ 8, а от 1997 г. – извън Топ 4 на ЕвроБаскет. Испанците завършват ЕвроБаскет 2025 на 17-о място.

Гърците от своя страна финишираха на първо място със само една загуба до този момент. На осминафиналите “елините” ще играят с тима на Израел, който завърши на четвърто място в група “D”.

Хайме Прадия наниза 14 точки днес, с 13 завърши Марио Сейнт-Сюпери, а с по 12 – Санти Алдама и Лопес-Аростегуи. Контузия по време на мача получи Дарио Бризуела, който игра само 10 минути и повече не се появи на терена. Янис остана на асистенция от трипъл-дабъл в мача. Крилото на Милуоки записа коефициент 35 след 25 точки, 14 борби и 9 асистенции. С 22 точки се включи Тайлър Дорси, а 12 добави Костас Слукас. С 11 се включи Костас Папаниколау. Гърците днес бяха без контузения Алекс Самодуров.

Мачът сложи край и на ерата на Серджо Скариоло начело на испанския национален отбор. Роденият в Бреша специалист имаше два престоя начело на испанците – от 2009 до 2012 г. и от 2015 г. до днес. С “Ла Фурия” той триумфира със златен медал на ЕвроБаскет 2009, 2011, 2015 и 2022, а също – с бронз през 2017 г. Скариоло има и сребро от Олимпийските игри през 2012 г. и злато от Световното първенство през 2019 г. Следващият сезон италианецът ще води Реал Мадрид, а най-вероятният му наследник в националния отбор ще е Пабло Ласо.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключи с една огромна сензация!

Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключи с една огромна сензация!

  • 5 сеп 2025 | 01:55
  • 11710
  • 0
Лука Дончич отбеляза 37 точки, а Словения победи Израел

Лука Дончич отбеляза 37 точки, а Словения победи Израел

  • 4 сеп 2025 | 20:48
  • 1045
  • 0
Италия разгроми Кипър

Италия разгроми Кипър

  • 4 сеп 2025 | 20:45
  • 806
  • 0
Потвърдено: "Арена София" и "Арена Ботевград" ще бъдат домакини на Апоел Тел Авив в Евролигата

Потвърдено: "Арена София" и "Арена Ботевград" ще бъдат домакини на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 4 сеп 2025 | 19:23
  • 6223
  • 0
Франция прегази Исландия с 40 точки разлика

Франция прегази Исландия с 40 точки разлика

  • 4 сеп 2025 | 18:03
  • 607
  • 0
Шумен обяви чуждестранно попълнение

Шумен обяви чуждестранно попълнение

  • 4 сеп 2025 | 17:39
  • 455
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 182697
  • 286
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 4417
  • 11
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 38628
  • 58
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 11430
  • 10
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 18284
  • 1
Ден 12 на US Open: Велико! Василев и Иванов отново се класираха за полуфинал от "Големия шлем"!

Ден 12 на US Open: Велико! Василев и Иванов отново се класираха за полуфинал от "Големия шлем"!

  • 5 сеп 2025 | 00:27
  • 23743
  • 2