Старият континент ще има нов шампион – Испания е аут от ЕвроБаскет!

Голямата сензация на ЕвроБаскет 2025 стана факт след загубата на Испания от Гърция с 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22). Така европейските шампиони заеха пето място в крайното класиране на група “С” и отпаднаха от надпреварата. Това е историческо дъно за “Ла Фамилия”. Испанците не са се представяли толкова зле в нито едно от 67-те си участия в международни състезания и никога не са завършвали по-надолу от 15-о място. От 1977 г. иберийците не са завършвали извън Топ 8, а от 1997 г. – извън Топ 4 на ЕвроБаскет. Испанците завършват ЕвроБаскет 2025 на 17-о място.

Гърците от своя страна финишираха на първо място със само една загуба до този момент. На осминафиналите “елините” ще играят с тима на Израел, който завърши на четвърто място в група “D”.

Хайме Прадия наниза 14 точки днес, с 13 завърши Марио Сейнт-Сюпери, а с по 12 – Санти Алдама и Лопес-Аростегуи. Контузия по време на мача получи Дарио Бризуела, който игра само 10 минути и повече не се появи на терена. Янис остана на асистенция от трипъл-дабъл в мача. Крилото на Милуоки записа коефициент 35 след 25 точки, 14 борби и 9 асистенции. С 22 точки се включи Тайлър Дорси, а 12 добави Костас Слукас. С 11 се включи Костас Папаниколау. Гърците днес бяха без контузения Алекс Самодуров.

Мачът сложи край и на ерата на Серджо Скариоло начело на испанския национален отбор. Роденият в Бреша специалист имаше два престоя начело на испанците – от 2009 до 2012 г. и от 2015 г. до днес. С “Ла Фурия” той триумфира със златен медал на ЕвроБаскет 2009, 2011, 2015 и 2022, а също – с бронз през 2017 г. Скариоло има и сребро от Олимпийските игри през 2012 г. и злато от Световното първенство през 2019 г. Следващият сезон италианецът ще води Реал Мадрид, а най-вероятният му наследник в националния отбор ще е Пабло Ласо.