  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Белгия напусна ЕвроБаскет с класа и попречи на Полша да спечели групата си

Белгия напусна ЕвроБаскет с класа и попречи на Полша да спечели групата си

  • 5 сеп 2025 | 01:04
  • 99
  • 0
Груповата фаза на ЕвроБаскет 2025 завърши с изненадващата победа на Белгия срещу домакина Полша със 70:69 (16:17, 23:16, 19:25, 12:11).

Въпреки успеха белгийците отпаднаха от надпреварата и завършиха на пето място в група “D”, докато поражението попречи на поляците да завършат на първото място. Вместо тях това направи селекцията на Франция, докато “дружина полска” приключи груповата фаза с втора поредна загуба.

Емануел Льоком завърши с 19 точки за победителите. За поляците 16 вкара Матеуш Понитка, а 12 – Михал Соколовски.

На осминафиналите Полша ще срещне селекцията на Босна и Херцеговина, която финишира на трета позиция в група “С”.

