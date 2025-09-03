Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 573
  • 0
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Европейското първенство продължава с нови 6 интересни двубоя, като ще станат ясни имената на част от участниците във фазата на директните елиминации. В осмия ден на шампионата един срещу друг ще се изправят Турция и Сърбия от 21:15 часа българско време в Рига, в суперсблъсък от Група А. Двата тима са с по 4 победи от 4 срещи дотук и резултатът от мача помежду им ще определи победителя в групата.

В най-ранния мач за деня Черна гора излиза срещу Великобритания в двубой от Група B в Тампере от 13:30 часа. От 14:45 Естония ще мери сили с Португалия в Група А, а от 16:30 часа Литва среща Швеция в Група B.

Следващата битка започва в 18:00 часа: Чехия - Латвия (Група А), а от 20:30 часа Финландия се изправя в интригуващ двубой от Група В срещу демонстриращия страхотна форма на ЕвроБаскет 2025 световен шампион Германия.

