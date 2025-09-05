Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Ясни са всички осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

Ясни са всички осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

  • 5 сеп 2025 | 01:25
  • 488
  • 0
Ясни са всички осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

5 сеп 2025 | 01:25

Във вече отминалия 4-и септември (четвъртък) се изиграха и последните мачове от груповата фаза на ЕвроБаскет 2025. Така станаха ясни и всички 1/8-финални срещи. До този момент се знаеше, че едни срещу други ще играят Литва и Латвия, Турция и Швеция, Германия и Португалия, Сърбия и Финландия.

Ясни са първите 4 осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025
Ясни са първите 4 осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

След като се изиграха и последните двубои от групите “C” и “D” беше определно, че останалите срещи от първия кръг на директните елиминации ще бъдат между Гърция и Израел, Полша и Босна и Херцеговина, Италия и Словения, Франция и Грузия.

Първите 1/8-финални битки са идният уикенд на 6-и септември (събота), а големият финал предстои следващата седмица на 14-и септември (неделя) в Рига, Латвия. Домакини на форума са още и Кипър, Финландия, Полша.

