Франция прегази Исландия с 40 точки разлика

Франция помете Исландия със 114:74 в двубой от Група D на ЕвроБаскет 2025. Така Франция завърши с 4 победи и 1 загуба в групата и ще изчака останалите два мача в групата, за да разбере мястото си в крайното класиране в Група D и съответно съперника си на осминафиналите. Исландците приключват участието си на турнира с 0 победи и 5 поражения.

Още в първата четвърт на срещата в Катовице “петлите” на практика решиха мача, съсипвайки съперника си в първите 10 минути - 36:9. След това те продължиха да увеличават аванса си в резултата, като едва в последната четвърт (24:28) се поотпуснаха и показаха милост към исландците.

Цели 8 играчи на “петлите” завършиха с двуцифрен брой точки, като най-резултатен от тях беше Закари Рисашер с 15 точки. С 14 се отчете Ели Окобо, а 13 добави Муамаду Жайте. Мартин Хермансон вкара 15 точки за Исландия, а Елвар Фридриксон отбеляза 10.

