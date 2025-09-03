Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  В Ботев недоволни от избора на ден и час за отложения мач с Левски

В Ботев недоволни от избора на ден и час за отложения мач с Левски

  • 3 сеп 2025 | 22:34
  • 424
  • 1

Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с официална позиция срещу решението на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз да насрочи отложения мач между "канарчетата" и Левски от шестия кръг на еfbet Лига за 17:30 часа на 30 септември (вторник).

Ето какво написаха от Ботев:

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето дълбоко възмущение от решението дербито Ботев Пловдив – Левски София да бъде насрочено за 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

Това решение е поредното доказателство, че Българският футболен съюз и неговите партньори от Нова Броудкастинг Груп не се съобразяват с феновете и клубовете, а действат единствено в услуга на собствените си комерсиални интереси.

Назначаването на мач от такъв ранг в работен ден и в толкова неподходящ час лишава хиляди привърженици от възможността да бъдат на стадиона и да подкрепят любимия си отбор. При почивен ден и начален час около 20:00, на най-модерния стадион в България щяха да присъстват минимум 16 000 зрители. Вместо това, с едно безумно решение, БФС и Нова Броудкастинг Груп съзнателно обричат трибуните на празнота.

Особено ощетени са феновете на гостуващия отбор, които ще бъдат принудени да пътуват от София в работен ден, за да подкрепят своя тим. Това е пореден удар по истинските фенове на българския футбол – хората, които са неговата душа.

ПФК Ботев Пловдив заявява категорично: алчността на Нова Броудкастинг Груп и подчинението на БФС водят до системна експлоатация на българските клубове и унищожаване на футболната атмосфера по стадионите. Стадионите остават празни, приходите за клубовете са сведени до минимум, а вместо развитие, футболът ни е тласкан към разруха.

Ние питаме: Футболът в България играе ли се за феновете или за телевизиите? И ако този порочен модел продължи, много скоро по каналите на Диема няма да има футбол, а единствено банкети на „отрочетата“ на БФС.

Призив към българските клубове:

Призоваваме всички клубове от Първа лига и Втора лига да не остават безучастни пред този пагубен модел. Днес решението ощетява нашите фенове, утре ще ощети вашите. Само с общи усилия можем да променим тази практика и да поставим отново на първо място интересите на футболните клубове и техните привърженици.

Българският футбол принадлежи на феновете и клубовете – не на телевизионни корпорации и чиновници", гласи официалната позиция от ръководството на "канарчетата".

