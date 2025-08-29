Фенове на Ботев се срещнаха с две от новите попълнения

Множество фенове на Ботев Пловдив се срещнаха със Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс.
Привържениците се снимаха с новите футболисти и им пожелаха успех в “жълто-черния” клуб. Срещите между фенове и футболисти ще продължат и през следващия месец.
