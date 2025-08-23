ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

Популярни
  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 8820
  • 8

Пловдивските Ботев и Локомотив имат забрани от ФИФА да картотекират нови футболисти, видя Sportal.bg.

“Канарчетата” са санкционирани на 18 август, а наказанието важи за три трансферни прозореца и е наложено заради неизплатени задължения.

Припомняме, че това не е първа такава санкция за Ботев през тази година. Те имаха същата забрана и през април 2025 г., но в началото на новото първенство изчистиха дълговете си към играчи и световната футболна централа я вдигна.

Локомотив (Пловдив) пък е санкциониран на 22 август и наказанието е идентично с това на Ботев - няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца. То ще бъде вдигнато, когато “смърфовете” изчистят финансовите си взаимоотношения с чуждестранен играч или треньор.

