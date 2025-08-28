Играч на Ботев (Пд) взе участие в лагер на националния отбор на Нигерия до 20 години

Популярни
Футболистът на Ботев (Пловдив) Ейбрахам Оджо взе участие в лагер на младежкия национален отбор на Нигерия до 20 години. Лагерът е част от подготовката на нигерийците за предстоящата Световна купа в Чили в края на следващия месец.

"Прекарах страхотно с националния отбор. Винаги е чест да бъда поканен от страната си. Очаквам с нетърпение още възможности и развитие с отбора на Ботев", сподели Оджо пред клубната медия на "канарчетата".

