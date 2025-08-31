Популярни
Лудогорец 1:0 Ботев (Пловдив), Куртулуш бележи

  • 31 авг 2025 | 20:22
  • 8669
  • 25
Лудогорец 1:0 Ботев (Пловдив), Куртулуш бележи

Лудогорец и Ботев (Пловдив) играят при резултат 1:0 в късния неделен двубой от efbet Лига. Едвин Куртулуш (22) беше точен за домакините. Срещата на "Хювефарма Арена" започна с първия съдийски сигнал Васил Минев в 21:30 часа.

При победа "орлите" ще съберат 16 точки, по-рано на "Герена" се игра дербито между Левски и ЦСКА 1948, като "сините" имат 16 точки, а "червените" са с 13.

В 3-ата минута шут на Машадо от движение премина покрай вратата. Точно 10 минути по-късно далечен шут на Тодор Неделев от над 30 метра беше отразен от Бонман.

В 21-рвата минута шут на Калоч от дистанция попадна право в обсега на стража Даниел Наумов. Напрежението се запази около наказателното поле на Ботев и минута по-късно Лудогорец поведе. Ивайло Чочев свали топката след центриране на Машадо, а Едвин Куртулуш се пребори със Симеон Петров и с глава прати топката във вратата.

ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ 1:0
1:0 Едвин Куртулуш (22)

Стартови състави:

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман, 4. Диниш Алмейда, 10. Матеус Машадо, 11. Кайо Видал, 15. Едвин Куртулус, 17. Франциско Идалго, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 37. Бернард Текпетей, 82. Иван Йорданов;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 3. Джон Емануел, 4. Никола Солдо, 6. Андрей ЙОраднов, 8. Тодор Неделев, 9. Димитър Митков, 11. Таилсон Гонсалвеш, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 38. Константинос Балоянис, 87. Симеон Петров;

Снимки: Startphoto

