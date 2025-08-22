Ботев (Пд) води преговори с чужденци

Популярни
  • 22 авг 2025 | 09:50
  • 157
  • 0
Ботев (Пловдив) преговаря с чужденци, за да попълни състава си. Треньорът на "жълто-черните" Николай Киров на няколко пъти заяви, че тимът ще се подсили още и новите, които се очаква да пристигнат, ще бъдат иностранци. До момента "канарчетата" бяха много активни на трансферния пазар, като привлякоха 13 попълнения.

Елитен унгарски тим си хареса нападател на Ботев (Пд)
Елитен унгарски тим си хареса нападател на Ботев (Пд)

Ботев ще се опита да подсили невралгичните зони в тима, като те са в защита, халфовата линия и крилата. Очаква се пловдивчани да осъществят поне два изходящи трансфера. Единият от тях е на нападателя Алекса Мараш, който е желан от унгарския Диошдьор. Другият е свързан с левия защитник Константинос Балоянис, който пък е обект на интерес от няколко чужди клуба.

