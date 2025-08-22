Ботев (Пд) води преговори с чужденци

Ботев (Пловдив) преговаря с чужденци, за да попълни състава си. Треньорът на "жълто-черните" Николай Киров на няколко пъти заяви, че тимът ще се подсили още и новите, които се очаква да пристигнат, ще бъдат иностранци. До момента "канарчетата" бяха много активни на трансферния пазар, като привлякоха 13 попълнения.

Ботев ще се опита да подсили невралгичните зони в тима, като те са в защита, халфовата линия и крилата. Очаква се пловдивчани да осъществят поне два изходящи трансфера. Единият от тях е на нападателя Алекса Мараш, който е желан от унгарския Диошдьор. Другият е свързан с левия защитник Константинос Балоянис, който пък е обект на интерес от няколко чужди клуба.