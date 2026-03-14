Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Павликени
  Партизан се справи с Павликени

Партизан се справи с Павликени

  • 14 март 2026 | 20:43
Партизан се справи с Павликени

Партизан (Червен бряг) победи у дома едноименния тим на Павликени с 2:1. Срещата е от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига. Гостите повече владееха топката, но като, че ли това беше и желанието на домакините. Стефан Христов проведе самостоятелен рейд, подаде и Цветан Петров разтресе мрежата на Павликени в 27-ата минута. Иван Кирилов удвои с красиво попадение от 25 метра в 51-ата минута. След четвърт час, играч на гостите беше отстранен с червен картон. В 75-ата минута, съдията отсъди дузпа за Павликени. Йордан Йорданов изпълни, вратаря изби топката, но Йорданов я довкара за окончателното 2:1.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

