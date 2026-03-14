Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

  14 март 2026 | 21:12
  • 1213
  • 0
Старши треньорът на Хебър Николай Митов пое цялата отговорност за загубата от Спартак (Плевен) с 0:3.

Той се обърна към всички фенове на Хебър с извинение за представянето на отбора и заяви, че разбира разочарованието след този резултат.

“Срам ме е от тази загуба. Извинявам се на пубилката от мое име и от името на отбора. Поемам вината, аз съм виновен. За мен това е недопустимо. Има такива мачове. Цяла седмица говорим, че това не трябва да го допускаме - независимо дали градим или не градим отбор. Извинявам се на публиката, защото ме е срам и хората не трябва да гледат това", каза разочарованият треньор пред сайта на Хебър.

Следвай ни:

  • 26555
  • 25
  • 50466
  • 97
  • 119370
  • 947
  • 3294
  • 2
  • 2390
  • 9
  • 1437
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

  • 119370
  • 947
  • 18703
  • 83
  • 2160
  • 3
  • 7950
  • 34
  • 508
  • 1
  • 50466
  • 97