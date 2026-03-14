Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

Старши треньорът на Хебър Николай Митов пое цялата отговорност за загубата от Спартак (Плевен) с 0:3.

Той се обърна към всички фенове на Хебър с извинение за представянето на отбора и заяви, че разбира разочарованието след този резултат.

“Срам ме е от тази загуба. Извинявам се на пубилката от мое име и от името на отбора. Поемам вината, аз съм виновен. За мен това е недопустимо. Има такива мачове. Цяла седмица говорим, че това не трябва да го допускаме - независимо дали градим или не градим отбор. Извинявам се на публиката, защото ме е срам и хората не трябва да гледат това", каза разочарованият треньор пред сайта на Хебър.