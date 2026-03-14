Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) надигра гостуващия му Доростол (Силистра) с 4:0. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Ивайло Станчев доминираше през цялото време. Пропусна да бие с повече. Никола Владев уцели гредата още след началните 120 секунди. Иван Томов центрира и Кристо Яначков вкара с глава. Те направиха това два пъти – в 3-а и 5-ата минута. После Черноморец намали темпото. Толга Мюрвет направи резултата категоричен в 67-ата минута, възползвайки се от асистенция на Стефан Митев. Последният реализира четвъртото попадение, десетина минути по-късно, когато му подаде Яначков.