Берое и Ботев си стиснаха ръцете за приятелски мач

Берое се разбра с Ботев Пловдив за приятелска среща в предстоящата пауза, породена от мачовете на националните отбори. На 5 септември (петък) заралии ще приемат "канарчетата" от 11:00 часа на стадион "Трейс Арена".

Двата отбора играха помежду си под Аязмото на 16 август, като гостите спечелиха с 2:1 след обрат. Както е известно, по време на паузата Втора и Трета лига няма прекъсване и намирането на съперник за спаринг е по-трудно.

Срещу Ботев Пд ще може да играе Йесид Валбуена. В близките дни в Берое се очакват двама чуждестранни играчи - халф и нападател. Те ще бъдат пробвани във въпросната проверка, за да види Басадре в каква форма са. Засега имената и националностите им се пазят в тайна.