Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

Сезон 2026 във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на Китай в Шанхай, в която от полпозишъна ще потегли пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели. Компания на италианеца на първата редица ще прави неговият съотборник и лидер в световния шампионат Джордж Ръсел.

Точно както беше и в Австралия преди седмица, така и днес Макларън може да се озове с една кола по-малко в състезанието. Този път обаче това засяга световния шампион Ландо Норис, който трябваше да стартира. Британецът обаче изобщо не излезе на пистата за опознавателни обиколки и съответно участието му в надпреварата е под въпрос. Дори и той да може да стартира, за него състезанието ще започна от края на алеята пред боксовете.

Състезанието за Гран При на Китай, втори кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 9:00 часа и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages