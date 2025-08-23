Африканци изиграли Ботев (Пд) за санкцията от УЕФА, "канарчетата" платили над 208 хил. евро

Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с позиция относно наложената от ФИФА забрана да картотекира нови футболисти. "Канарчетата" са категорични, че проблемът скоро ще бъде решен, тъй като са платили над 208 хиляди евро, но африканци забравили да информират за този факт световната футболна централа.

“Привърженици на Ботев Пловдив,

Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи. Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

Уведомили сме БФС за казуса и получихме пълно съдействие за решаването му.

За да бъдем максимално прозрачни, показваме и съответните платежни нареждания.

Ръководството на ПФК Ботев", гласи становището на пловдивчани.