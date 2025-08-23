Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Африканци изиграли Ботев (Пд) за санкцията от УЕФА, "канарчетата" платили над 208 хил. евро

Африканци изиграли Ботев (Пд) за санкцията от УЕФА, "канарчетата" платили над 208 хил. евро

  • 23 авг 2025 | 16:41
  • 1478
  • 1

Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с позиция относно наложената от ФИФА забрана да картотекира нови футболисти. "Канарчетата" са категорични, че проблемът скоро ще бъде решен, тъй като са платили над 208 хиляди евро, но африканци забравили да информират за този факт световната футболна централа.

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

“Привърженици на Ботев Пловдив,

Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи. Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

Уведомили сме БФС за казуса и получихме пълно съдействие за решаването му.

За да бъдем максимално прозрачни, показваме и съответните платежни нареждания.

Ръководството на ПФК Ботев", гласи становището на пловдивчани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

  • 23 авг 2025 | 13:40
  • 545
  • 0
ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

  • 23 авг 2025 | 13:23
  • 1014
  • 14
След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

  • 23 авг 2025 | 13:10
  • 1139
  • 0
Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

  • 23 авг 2025 | 13:01
  • 10625
  • 1
Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

  • 23 авг 2025 | 12:45
  • 1246
  • 0
ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

  • 23 авг 2025 | 12:40
  • 2173
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 8832
  • 58
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 17900
  • 14
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 16680
  • 89
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 18659
  • 58
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 24528
  • 44
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 6329
  • 2