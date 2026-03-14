Лудогорец III победи Черно море II

Лудогорец III (Разград) се наложи с 4:2 над Черно море II във Варна. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите бяха по-добри през първото полувреме, когато дръпнаха с категоричен резултат. Капитанът им Мартин Станчев центрира и играч на домакините се вкара автогол в 19-ата минута. Десетина по-късно, Исмет Хасан удвои. Станчев пък вкара по веднъж в последните секунди на първото и началото на второто полувреме – 0:4. Николай Илиев върна един гол за „моряците“ в 55-ата минута. След 120 секунди се разписа и Йордан Тодоров. В оставащото време до края домакините доминираха. Имаха възможност и да вкарат.