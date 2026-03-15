Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът на "Тича" е от 14:30 часа и ще бъде ръководен от Християна Гутева.

След 5-те срещи без победа от началото на пролетния полусезон, преди седмица "моряците" се наложиха над Септември в София с категоричното 3:0. Сега момчетата на Илиан Илиев ще търсят първи успех през втория дял от кампанията на своя стадион, с който да зарадват верните си привърженици.

Гостите остават на дъното в класирането, като все още дори нямат отбелязан гол, откакто се поднови шампионатът. "Сините" спечелиха само една точка в шестте си изиграни мача дотук и треньорът Акис Вавалис подаде оставка, която беше приета от клубното ръководство. До избора на нов наставник отборът ще бъде воден от Дилян Иванов.

Монтана и Вавалис официално се разделиха

За варненци, след изтърпяно наказание, се завръща Ертан Томбак. Аут обаче ще бъдат Дани Мартин и Асен Чандъров, които натрупаха по 5 жълти картона.

"Моряците " търсят първи гол и първа победа на "Тича"

В лагера на Монтана проблемите са свързани с отсъствието на Соломон Джеймс, Давид Кармона, Владислав Цеков, Витиньо и Умаро Балде. Добрата новина е, че основният реализатор на тима Борис Димитров ще бъде на разположение за сблъсъка в морската ни столица.

Групата на Монтана за мача с Черно море

Първият двубой между днешните съперници по-рано през сезона завърши с победа за Черно море с 3:1 на стадион "Огоста".

Черно море - Монтана

Начало: 14:30 часа
Съдия: Християна Гутева
Стадион: "Тича", Варна

Още от БГ Футбол

Олимпик взе варненско дерби

Олимпик взе варненско дерби

  • 14 март 2026 | 21:19
  • 1037
  • 0
Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

  • 14 март 2026 | 21:12
  • 4153
  • 3
Бенковски с категоричен успех

Бенковски с категоричен успех

  • 14 март 2026 | 21:10
  • 1593
  • 1
Лудогорец III победи Черно море II

Лудогорец III победи Черно море II

  • 14 март 2026 | 21:04
  • 1002
  • 0
Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

  • 14 март 2026 | 20:52
  • 826
  • 1
Партизан се справи с Павликени

Партизан се справи с Павликени

  • 14 март 2026 | 20:43
  • 972
  • 0
Водещи Новини

Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

  • 15 март 2026 | 07:52
  • 2011
  • 0
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

  • 15 март 2026 | 07:17
  • 4072
  • 17
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 139109
  • 1076
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 621
  • 0
Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

  • 15 март 2026 | 06:59
  • 2703
  • 0