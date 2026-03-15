Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът на "Тича" е от 14:30 часа и ще бъде ръководен от Християна Гутева.

След 5-те срещи без победа от началото на пролетния полусезон, преди седмица "моряците" се наложиха над Септември в София с категоричното 3:0. Сега момчетата на Илиан Илиев ще търсят първи успех през втория дял от кампанията на своя стадион, с който да зарадват верните си привърженици.

Гостите остават на дъното в класирането, като все още дори нямат отбелязан гол, откакто се поднови шампионатът. "Сините" спечелиха само една точка в шестте си изиграни мача дотук и треньорът Акис Вавалис подаде оставка, която беше приета от клубното ръководство. До избора на нов наставник отборът ще бъде воден от Дилян Иванов.

За варненци, след изтърпяно наказание, се завръща Ертан Томбак. Аут обаче ще бъдат Дани Мартин и Асен Чандъров, които натрупаха по 5 жълти картона.

В лагера на Монтана проблемите са свързани с отсъствието на Соломон Джеймс, Давид Кармона, Владислав Цеков, Витиньо и Умаро Балде. Добрата новина е, че основният реализатор на тима Борис Димитров ще бъде на разположение за сблъсъка в морската ни столица.

Първият двубой между днешните съперници по-рано през сезона завърши с победа за Черно море с 3:1 на стадион "Огоста".

Черно море - Монтана

Начало: 14:30 часа

Съдия: Християна Гутева

Стадион: "Тича", Варна