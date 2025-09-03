Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

Президентът на Челси Тод Боели разкри, че причината клубът да разтрогне споразумението си с Манчестър Юнайтед за крилото Джейдън Санчо се крие в поведението на играча, повлияно от неговите любовни взаимоотношения. Както е известно, англичанинът прекара миналия сезон под наем на “Стамфорд Бридж”, откъдето трябваше да го вземат за постоянно, но предпочетоха да платят обезщетение от 5 млн. паунда, за да го върнат на “червените дяволи”.
Санчо отказал да отиде в Рома заради връзката си с рапърка
“Имахме споразумение да го купим за 20 млн. паунда, но миналия сезон той пропусна редица тренировки, а също така не дойде на стадиона за един мач. По цяла нощ той си пишеше със своето гадже и спеше през деня. Щом имаше два почивни дни, той отиваше с Лос Анджелис, за да се вижда със своята любима. Ето защо решихме да платим компенсацията”, обясни Боели пред La Repubblica.
След като Санчо отказа да премине в Рома през това лято, той все пак беше преотстъпен в Астън Вила в последния ден на трансферния прозорец. Въпросната негова приятелка пък е американската рапърка Saweetie. Според медиите в Италия именно тя е причината за отказа на футболиста да заиграе във Вечния град.
