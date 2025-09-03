Гарначо: От дете съм фен на Челси, Азар беше мой идол

Популярни
  • 3 сеп 2025 | 15:08
Новото попълнение на Челси Алехандро Гарначо разкри, че още като дете е подкрепял клуба, а причина за това е бил и един от футболните идоли на аржентинеца - Еден Азар. От "Стамфорд Бридж" ще платят 40 милиона лири за 21-годишния аржентинец, който подписа 7-годишен договор с новия си клуб. Крилото е деветото ново попълнение на клуба за това лято. “Червените дяволи” оценяваха Гарначо на 50 милиона, а първата оферта на “сините” бе за 25 милиона. В крайна сметка двата клуба се споразумяха за 40 милиона.

“Когато бях дете, гледах Премиър лийг, защото харесвах играта на Еден Азар и така започнах да подкрепям Челси. Просто си купих екип, защото харесвам футбола. Той беше еталон, още повече, че играем на една и съща позиция и всичко останало. Никога не съм нервен, когато съм на терена. Понякога се справяш добре, понякога зле, но аз никога не се отдавам на това чувство. Опитвам да допринеса с нещо, да помогна на отбора и точно за това съм тук и това искам да направя. Говорих с Енцо, защото той е мой приятел от националния отбор и нямам търпене да работим заедно. Чувството да се присъединя към Челси е невероятно, това е страхотен клуб и нямам търпение да започна да играя. Смятам, че това е голяма стъпка в моята кариера. Ситуацията в клуба е добра, така че се надявам ситуацията да се развие добре за мен,” заяви аржентинският национал, който се присъедини към “сините” в последните часове на трансферния пазар.

Гарначо е продукт на академията на Манчестър Юнайтед. Той изигра 144 мача за „червените дяволи“, отбеляза 26 гола и направи 22 асистенции.

Снимки: Gettyimages

