  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

  • 3 сеп 2025 | 09:58
  • 1583
  • 0

Шефът на съдиите в Англия Хауърд Уеб призна, че решението да бъде отменен гола на Джошуа Кинг срещу Челси е било напълно погрешно. 18-годишният талант даде преднина на Фулъм в 22-рата минута на двубоя на "Стамфорд Бридж", но след намеса на ВАР и продължително разглеждане голът бе отменен за нарушение на Родриго Муниз, който неволно настъпи Трево Чалоба, опитвайки се да се обърне. Впоследствие Челси спечели с 2:0, а Майкъл Солсбъри, който отговаряше за ВАР в този мач, бе свален от наряд за дербито между Ливърпул и Арсенал на следващия ден.

"Не беше спорно, беше погрешно. Установихме някои принципи по отношение на това как съдийстваме във Висшата лига и как използваме ВАР. Те са с висок праг за наказване при такива контакти, защото целта е да се подпомогне ритъма и темпото на игра. Също така поставихме висок стандарт за намеса с ВАР. В тази ситуация тези указания не бяха спазени правилно. Имаше погрешна преценка от страна на длъжностните лица, участващи в тази ситуация, за това как се е случил този контакт между Муниз и Чалоба. Длъжностните лица се фокусираха прекалено много върху този контакт, без да разгледат пълния контекст на това как се е случило”, заяви Уеб.

