Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Походът на Марк Маркес към неговата седма титла в MotoGP продължава с домашната му надпревара за Гран При на Каталуния. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд край Барселона, а всички часове са в българско време.

Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

Петък (5 септември):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (6 септември):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (7 септември):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (18 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (24 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg