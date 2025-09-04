Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Походът на Марк Маркес към неговата седма титла в MotoGP продължава с домашната му надпревара за Гран При на Каталуния. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд край Барселона, а всички часове са в българско време.
Петък (5 септември):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (6 септември):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)
Неделя (7 септември):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (18 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (24 обиколки)
Снимки: Sportal.bg