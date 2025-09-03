Популярни
Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

  • 3 сеп 2025 | 15:22
  • 315
  • 0

Марк Маркес призна, че пистата „Каталуния“ не е сред любимите му в календара на MotoGP и каза, че е щял да я мрази, ако не е била домашното му трасе.

Испанецът е роден на само 85 километра западно от Монтмело, където реално се намира каталунската писта. В своята кариера Маркес има общо три победи в Каталуния – една в клас до 125 кубически сантиметра през 2010 година и две в MotoGP през 2014 и 2019 с Хонда.

Сега испанецът се насочва към своя домашен старт на борда на Дукати и се намира в серия от седем поредни победи в кралския клас. Това го прави големият фаворит за Гран При на Каталуния, в която той ще може да си осигури и своя първи мачпойнт за сезон 2025, ако спечели с поне десет точки повече от своя брат в спринта и състезанието край Барселона.

Защо Маркес не иска да печели титлата в MotoGP в задния двор на Валентино Роси
Защо Маркес не иска да печели титлата в MotoGP в задния двор на Валентино Роси

„Харесвам „Каталуния“, защото е домашната ми писта, но щях да я мразя, ако не беше. Ако пистата беше на другия край на света, щеше да е последната, на която щях да отида. Но, тъй като е домашното ми състезание, уикендът там винаги е специален. Не че пистата е грозна, всъщност обратното, тя е сред най-красивите в календара, но е една от тези, които винаги са били трудни за мен.

„Барселона е един от тези уикенди, които принципно бих маркирал в червено, защото щях да знам, че ще страдам. Но тази година подхождам с отворен ум да видим докъде ще стигнем“, обясни Маркес.

„Може да е уикенд като този в Нидерландия, на пример, където успях да спечеля, въпреки че не бях най-бързият. Ще видим какво ще стане в Барселона, но подиумът би бил добър резултат“, добави още испанецът.

През миналата година Маркес завърши трети в Гран При на Каталуния през май, след което завърши на второто място в Гран При на Барселона през ноември. Второто състезание на „Каталуния“ през 2024 година замени Гран При на Валенсия, която беше анулирана заради опустошителните наводнения в едноименната испанска област.

Снимки: Gettyimages

