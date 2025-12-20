Мениджърът на Верстапен с окуражаващи думи за мотора на Ред Бул

Мениджърът на Макс Верстапен Раймонд Вермюлен обясни, че чува „хубави неща“ за задвижващата система на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1.

Бившите световни шампиони Ред Бул ще дебютират догодина като производител на задвижващи системи, които трябва да бъдат създадени по новите технически правила, които влизат в сила от догодина. Форд е технически партньор на Ред Бул при развитието на задвижващата им система, а Хонда ще работи с Астън Мартин, като тимът ще използва заводските мотори на японците.

„По какво ще се сравнява представянето на задвижващите системи за догодина, никой не знае – обясни Вермюлен. – Но още в първите няколко състезания ще стане ясно как се развиват нещата. Но започваме от нулата.

„Чуваме хубави неща за двигателя, но какво означава това? Не знам с какво го сравняваме, за да го оценяваме. Нека да изчакаме и ще видим.“

Снимки: Gettyimages