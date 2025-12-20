Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хитруват ли Мерцедес и Ред Бул с новите мотори?

Хитруват ли Мерцедес и Ред Бул с новите мотори?

  • 20 дек 2025 | 16:07
  • 322
  • 0

Тази седмица се появи информация, че част от производителите на задвижващи системи за Формула 1 ще искат разяснение от страна на ФИА дали Мерцедес и Ред Бул са успели да намерят начин да увеличат компресията на V6 моторите си.

Новите задвижващи системи ще дебютират на тестовете в Барселона след 5 седмици и търсенето на „сиви зони“ в правилата навлиза в критичната си фаза. Според германското издание Motorsport Magazin, някои от компаниите са успели да намерят начин да заобиколят намаляването на компресията от 18:1 на 16:1.

Вече тече дискусия какви материали са използвани, че да се използва разширяването им при повишаване на температурата, като с това се увеличава и компресията. Това обаче ще е нарушение на правилата, които постановяват, че задвижващите системи трябва да отговарят на техническите изисквания в хода на целия състезателен уикенд, а не само при измерването на компресията при стайна температура например.

Източници от Ферари, Ауди и Хонда вече заявиха, че очакват официалния отговор на ФИА, както и убедителни обяснения какво са направили специалистите на федерацията, за да няма възможност да се заобикалят правилата.

Снимки: Gettyimages

