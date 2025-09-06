Популярни
България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

  • 6 сеп 2025 | 16:31
  • 759
  • 0
Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

Марк Маркес спечели своята 14-та победа в 15 спринта от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в късото състезание на пистата „Каталуния“ край Барселона, възползвайки се от падането на неговия брат Алекс.

По-малкият от братята Маркес контролираше напълно събитията и водеше с повече от секунда преди да падне в десетия завой в деветата от 12 обиколки. Тази негова грешка буквално подари победата на неговия брат, който реално нямаше отговор за темпото на Алекс днес.

Това падане на пилота на Грезини Дукати може да се окаже и последният пирон в неговия ковчег, тъй като то почти сигурно ще означава, че Марк ще може да спечели титлата в MotoGP за 2025 още следващата седмица на „Мизано“. За целта заводският пилот на Дукати ще трябва да има аванс от поне 222 точки след Гран При на Сан Марино, а преди състезанието на „Каталуния“ той води със 187. Алекс Маркес ще може да предотврати този развой на събитията, ако успее да стопи поне три точки от своя пасив утре.

Втори зад Марк Маркес днес завърши Фабио Куартараро, а спринтовия подиум в Барселона оформи Фабио Ди Джанантонио. Зад тях финишираха трима пилот с мотори на КТМ – Педро Акоста, Енеа Бастианини и Брад Биндър, които оформиха страхотен трибой помежду си и непрестанно разменяха своите позиции. Зоната на точките в спринта на „Каталуния“ допълниха Йоан Зарко, Лука Марини и Ай Огура.

В генералното класиране Марк Маркес оглавява подреждането със своя актив от 467 точки и аванс от 187 пред брат му Алекс. Тройката с пасив от цели 239 пункта оформя Франческо Баная, чийто катастрофален уикенд в Каталуния продължи с 14-то място в спринта.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния

Състезанието за Гран При на Каталуния, 15-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за утре в 15:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

