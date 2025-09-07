Популярни
Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

  • 7 сеп 2025 | 12:48
Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

Със страхотно изпреварване в началото на последната обиколка Анхел Пикерас спечели своята четвърта победа от началото на сезона в Moto3, триумфирайки в надпреварата за Гран При на Каталуния.

В началото на финалния 18-и тур испанецът се движеше на втората позиция зад Хосе Антонио Руеда, който сякаш контролираше събитията, въпреки че трябваше да минава през дългата обиколка в началото на състезанието. Пикерас обаче не се предаде и с много късно спиране от външната страна на първия завой поведе пред Таийо Фурусато и Давид Алманса, които също изпревариха Руеда.

Все пак лидерът в шампионата се предаде и успя да изпревари Фурусато и Алманса преди финала, но нямаше достатъчно време, за да изпревари и Пикерас. При пресичането на финалната линия разликата между двамата беше 0.081 секунди и така той за трети пореден уикенд взе точки на Руеда в битката за титлата. Въпреки това пасивът на Пикерас остава повече от две победи.

Подиумът в Каталуния допълни Фурусато, който завърши пред съотборниците в Леопард Рейсинг Алманса и Адриан Фернандес, които се класираха пети и шести. Зад тях Гуидо Пини, Джоел Келсо, Давин Муньос, Рюсей Яманака и Валентин Перос оформиха топ 10, а точки от Гран При на Каталуния взеха още Лука Лунета, Максимо Куилес, Алваро Карпе, Скот Огдън и Маркос Уриарте.

В битката за титлата Руеда продължава да е начело с актив от 270 точки и аванс от 64 пред днешния победител Пикерас. Трети на 102 пункта зад лидера се движи Куилес, който е в тройката, въпреки че пропусна общо четири кръга в първата половина на сезона.

Битката за титлата в Moto3 продължава след седмица с надпреварата за Гран При на Сан Марино. Състезанието на „Мизано“ ще бъде последното преди началото на традиционното азиатско турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Снимки: Gettyimages

