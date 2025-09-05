Предимство за КТМ и в официалната тренировка в Каталуния

Брад Биндър напълно изненадващо оглави класирането в края на официалната тренировка преди Гран При на Каталуния, в която неговият съотборник в КТМ Педро Акоста се класира на второто място, давайки предимство на австрийски производител.

Южноафриканецът си осигури първата позиция с обиколка за 1:38.141, която той записа по време на квалификационните симулации в заключителните моменти на 60-минутната сесия. Това е и нов абсолютен рекорд на „Каталуния“, тъй като Биндър подобри с 0.049 секунди досегашното върхово постижение, което беше притежание на Алейш Еспаргаро от миналогодишното издание на Гран При на Каталуния.

Биндър беше единственият пилот, който слезе под стария рекорд на испанското трасе, тъй като Акоста завърши сесията с изоставане от 0.104 спрямо своя съотборник. Тройката в края на петъчния ден в Барселона оформи Алекс Маркес, чийто брат Марк завърши на четвъртата позиция. Двамата регистрираха пасив от съответно 0.139 и 0.224 спрямо Биндър.

Зад тях директно за втората фаза на квалификацията утре се класираха още Марко Бедзеки, Енеа Бастианини, Франко Морбидели, Йоан Зарко, Лука Марини и Ай Огура, които влязоха в топ 10. Първи извън тази група остана Фабио Куартараро, който беше със само 0.003 по-бавен от Огура и ще трябва да минава през първата фаза на квалификацията, което меко казано не се хареса на световния шампион за 2021 година.

Още по-отчайваща обаче беше ситуацията за победителя от двете състезания на „Каталуния“ миналата година Франческо Баная. Двукратният световен шампион дори не успя да влезе в топ 20 и за втори пореден уикенд ще участва в първите 15 минути на квалификацията. За него това е първи подобен случай от края на сезон 2023, когато той участва в първата фаза в Индонезия и Австралия.

Освен Куартараро и Баная в първия сегмент на битката за полпозишъна утре ще участват още Мигел Оливейра, Жоан Мир, Фермин Алдегер, Джак Милър, Алекс Ринс, Фабио Ди Джанантонио, Хорхе Мартин, Раул Фернандес, Алейш Еспаргаро, Лоренцо Савадори, Маверик Винялес и Сомкиат Чантра. Както винаги само най-бързите двама от тях ще продължат към битката за разпределението на местата на първите четири редица на стартовата решетка, а останалите ще заемат позициите от 13-та до последна на старта.

Уикендът за Гран При на Каталуния, 15-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и състезанието на „Каталуния“.

