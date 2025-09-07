Популярни
Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

  • 7 сеп 2025 | 14:04
Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

Дебютантът Дани Олгадо спечели своята първа победа в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта след едно доминантно каране в Гран При на Каталуния.

Вчера испанецът спечели своя първи полпозишън в Moto2, а днес той направи едно отлично потегляне, което не остави шанс на неговите съперници да го атакува в дългия спринт до първия завой. Впоследствие той направи едно много издържано каране, не допусна нито една грешка и стигна до един заслужен успех, водейки във всеки един метър на състезанието.

На финала пилотът на Аспар спечели с аванс от 2.5 секунди пред Джейк Диксън. Британецът прекара голяма част от дистанцията от 21 обиколки на третото място зад резервата в екипа на Аки Айо Даниел Муньос, който кара на мястото на контузения Дениз Ончу. Диксън обаче успя да съхрани по-добре своите гуми и изпревари Муньос в предпоследния тур, за да завърши на второто място зад победителя Олгадо.

Муньос оформи подиума, а в подножието на почетната стълбичка финишира лидерът в генералното класиране Мануел Гонсалес. Гонсалес прекара изключително много време зад Изан Гевара, но все пак успя да се справи с шампиона в Moto3 за 2022 година, за да завърши четвърти пред Гевара, който допълни челната петица.

Зад Гевара в топ 10 влязоха още Челестино Виети, Алонсо Лопес, Давид Алонсо, Колин Вейер и Бари Балтус. Зоната на точките в Гран При на Каталуния оформиха Иван Ортола, Джо Робъртс, Маркос Рамирес, Диого Морейра и Зонта ван дер Гурберг.

В генералното класиране след четвъртото си място днес Гонсалес увеличи своя аванс пред отпадналия Арон Канет на 38 точки. Трети на 42 пункта зад лидера е Морейра, който трябваше да мине през дългата обиколка в края, но и без наказанието бразилецът се беше запътил към резултат извън топ 10.

Сезонът в Moto2 продължава следващата седмица с надпреварата за Гран При на Сан Марино на „Мизано“. Състезателният уикенд край Адриатика ще бъде последният преди началото на азиатското турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Снимки: Gettyimages

