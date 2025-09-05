Популярни
Педро Акоста над всички в откриващата тренировка в Каталуния

  • 5 сеп 2025 | 12:40
  • 652
  • 0
Педро Акоста над всички в откриващата тренировка в Каталуния

Пилотът на КТМ Педро Акоста оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Каталуния в MotoGP, в която той единствен успя да слезе под 1:39 за обиколка на „Каталуния“.

Испанецът успя да запише две обиколки за 1:38.979, които му бяха достатъчно, за да заеме първото място. Втори с пасив от 0.095 секунди се класира Йоан Зарко, чийто най-добър резултат също беше записан с нови гуми в заключителните моменти на 45-минутната сесия.

Тройката с изоставане от 0.219 от първото място оформи Марк Маркес, чийто най-добър резултат беше записан още в четвъртата обиколка на испанеца в рамките на тренировката. Тогава той постигна 1:39.198 и остана на първото място до самия край на сесията, когато беше изпреварен от Акоста и Зарко.

Завръщащият се след малко по-продължително отсъствие заради контузия Маверик Винялес се нареди четвърти пред Алекс Маркес, който оформи челната петица. В топ 10 в края на първата свободна тренировка на „Каталуния“ попаднаха още Лука Марини, Брад Биндър, Марко Бедзеки, участващият с „уайлд кард“ тестов пилот на Хонда Алейш Еспаргаро и Енеа Бастианини.

За Звяра сесията не мина съвсем гладко, тъй като малко след нейната среда той беше принуден да спре край пистата с повреда в своята машина на Tech3 КТМ. А единственото падане в рамките на първата тренировка беше записано от Джак Милър, който се озова на земята в десетия завой десетина минути след началото на сесията. За щастие падането на австралиеца беше сравнително леко и по-късно той се върна на пистата с втория си мотор, за да запише 11-тото време.

Уикендът за Гран При на Каталуния, 15-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще прогресират директно към втората фаза на квалификацията утре.

Снимки: Gettyimages

